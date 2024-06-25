فريق التحرير by فريق التحرير

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بيت التمويل الكويتي يؤكد دراسة شراء حصة في البنك السعودي للاستثمار

أعادت بورصة الكويت التداول على أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) وذلك بعدما قام بالتعقيب على خبر دراسة شراء حصة كبيرة في البنك السعودي للاستثمار

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) في افصاح على موقع بورصة الكويت اليوم، إنه يقوم بإجراء دراسات متأنية للفرص المتاحة للتوسع في السعودية، وذلك رداً على خبر في وكالة “بلومبيرغ” أمس ورد فيه أنه يدرس شراء حصة كبيرة في البنك السعودي للاستثمار مع تزايد نشاط إبرام الصفقات في الشرق الأوسط.

وقال “بيتك” أن تلك الدراسة وغيرها تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتضمن الاستثمار في بنوك أخرى في المنطقة ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، وبما يتوافق مع سياساته المتحفظة.

وأضاف: “تستند تلك السياسات على تقييم كافة المخاطر المرتبطة بالاستثمار، وبما يسهم في دعم نمو “بيتك”، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الجهات الرقابية وخاصة بنك الكويت المركزي”.

وقال “بيتك” إنه في ما يتعلق بالخبر المنشور من وكالة بلومبيرغ، فيؤكد أنه ما زال في طور إجراء دراسات للفرص المتاحة في أكثر من بنك، ولم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو عقد أي اتفاق مع أي بنك في المملكة العربية السعودية.

وقد أعادت بورصة الكويت التداول على أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) وذلك بعدما قام بالتعقيب على الخبر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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