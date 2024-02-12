بوخ: البنوك في منطقة اليورو تواجه مجموعة جديدة من المخاطر

صرحت كلوديا بوخ، رئيسة المجلس الإشرافي في البنك المركزي الأوروبي، في خطابها الأول أن بنوك منطقة اليورو تواجه بيئة مخاطر متغيرة بشكل دائم تتطلب من المُقرضين تغيير طريقة عملهم.

وقالت إن ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، وحركة الودائع الأسرع ، وتكاثر الهجمات الإلكترونية والمخاطر المناخية كلها عوامل تغير الطبيعة الأساسية للأعمال التجارية، وقد لا يكون المُقرضون مستعدين بشكل كافٍ لهذه التطورات.

واضافت بوخ ،نائبة رئيس البنك المركزي الألماني السابق :”لقد ارتفعت بالفعل أسعار الفائدة وأسعار الطاقة ، وتم تعديل توقعات النمو إلى الأسفل، وأصبحت المخاطر المتعلقة بالمناخ واضحة بشكل متزايد، وازداد عدد الهجمات الإلكترونية”. “

وتابعت بوخ التي ستشرف الآن على أكثر من 100 من أكبر المُقرضين في الكتلة: “العديد من هذه التغييرات هيكلية وليست مؤقتة”.

وقالت إن البيئة المتغيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة القياسي السريع من قبل البنك المركزي الأوروبي ، تؤثر بالفعل على الشركات وهناك “مؤشرات واضحة” على أن جودة الأصول قد بدأت بالفعل في التدهور.

وحذرت بوخ من أن المشكلة الرئيسية هي أن البنوك لا تملك الخبرة بعد للعمل في مثل هذه البيئة.

وقالت بوخ: “لم يتم دمج المخاطر الجديدة بشكل كاف في عمليات إدارة المخاطر بالمصارف. “وبالتالي يمكن أن تستند قرارات البنوك إلى معلومات خاطئة أو غير كاملة.”

كما أكدت أن “البنوك تستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب ، يفتقر الكثير منها إلى الحساسية المطلوبة للمخاطر “. وقالت أيضا إن البنك المركزي الأوروبي يعيد مراجعة الامتثال ويتوقع من البنوك الالتزام بأفضل الممارسات بشأن المخاطر الجديدة.

وذكرت بوخ أن زيادة الرقمنة داخل هذا القطاع يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تحركات أسرع في الودائع بين البنوك المتعثرة، كما يتضح من الضغوط التي طالت البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة العام الماضي، لذلك يجب على البنك المركزي الأوروبي مراجعة خطط تمويل البنوك.

وقالت إن المراجعات ستنظر عن كثب في الحوكمة والتفكير طويل الأجل بدلاً من مجرد احتياطات الوقاية، حيث إن العديد من البنوك المتعثرة في الماضي التزمت بالمعايير التنظيمية حتى وقت متأخر جدًا.

كما تزيد الرقمنة من مخاطر الهجمات الإلكترونية وقد تؤدي إلى زيادة المنافسة بين البنوك مما قد يضغط على الهوامش ويقلل من الربحية ويقود لتبني مخاطر مفرطة.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، قد يبدأ البنك المركزي الأوروبي هذا العام أخيرًا في اتخاذ إجراءات ضد البنوك التي تماطلت لسنوات في تلبية توقعات البنك المركزي الأوروبي من حيث لإفصاحات المطلوبة والحوكمة البيئية .

قالت بوخ: “سنكثف استخدام آليات التصعيد، وربما نوسع نطاقها لتشمل إجراءات تطبيق وإنفاذ القانون والعقوبات ، لضمان معالجة النتائج الإشرافية وتصحيح أوجه القصور”.