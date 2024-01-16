مصر: البنوك تفرض قيوداً على السحب النقدي في الخارج

قالت وكالة “بلومبرغ” إن عدة بنوك مصرية فرضت قيوداً على السحب النقدي والإنفاق في الخارج، في إطار سعيها للحد من تفاقم أزمة شح العملة الأجنبية في البلاد.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن “بنك البركة”، والبنك المصري الخليجي “إي جي بنك”، أوقفا السحب النقدي من الخارج تماماً، فيما خفض “البنك التجاري الدولي” وبنك “أبوظبي الإسلامي” و”بنك أبوظبي الأول مصر” الحدود اليومية والشهرية إلى أقل من 50 دولاراً.

وتأتي هذه الإجراءات في خضم أزمة اقتصادية تعيشها مصر منذ قرابة عامين، إذ تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات يدعمه “صندوق النقد الدولي”، يشمل بيع عدة أصول تابعة للدولة ومرونة إضافية في سعر صرف الجنيه المصري.

ويتوقع اقتصاديون تخفيضاً آخر في قيمة الجنيه المصري في الربع الأول من العام الجاري، وهو التخفيض الرابع منذ أوائل عام 2022.

وفي الوقت الذي يسعر الدولار رسمياً في حدود 30.9 جنيهاً، يصل في السوق السوداء إلى 56 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.