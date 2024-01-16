بنوك مصرية تضع سقفاً للسحوبات والإنفاق في الخارج

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن خمسة بنوك مصرية على الأقل فرضت قيوداً جديدة على السحوبات النقدية والإنفاق في الخارج، وسط معاناة مصر من أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود.

وقد ألغى بنك البركة، ومقره في القاهرة، والبنك المصري الخليجي “إي جي بنك“، عمليات السحب النقدي من الخارج تماماً، وفقاً لبيانات منشورة على موقعيهما على الإنترنت. وقامت بنوك أخرى، مثل “البنك التجاري الدولي” –أكبر البنوك المدرجة في البورصة المصرية– وبنك “أبوظبي الإسلامي” و”بنك أبوظبي الأول مصر” بتخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى 50 دولاراً.

وتعتبر هذه الإجراءات أحدث علامة واضحة على الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها مصر منذ عامين تقريباً، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي، يتضمن بيع كثير من أصول الدولة مع زيادة مرونة سعر صرف العملة. ويتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضاً آخر في قيمة الجنيه المصري في الربع الأول من العام الجاري، ليكون التخفيض الرابع منذ أوائل عام 2022.

وأكد صندوق النقد الدولي، في 11 كانون الثاني / يناير الجاري، أن المفاوضات مع مصر ستستمر في الأسابيع المقبلة. ولم يكمل الصندوق حتى الآن مراجعته الأولى لاتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم التفاوض عليه في أواخر عام 2022. وهناك زيادة كبيرة في القرض مطروحة على طاولة التفاوض، حيث تواجه مصر تداعيات اقتصادية من الحرب الإسرائيلية على غزة المجاورة، بينما يتسبب الهجوم على حركة الشحن في البحر الأحمر من قبل المسلحين اليمنيين في انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.

واستقر سعر الجنيه المصري رسمياً عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار الأميركي في معظم فترات العام الماضي، لكن يجري تداوله عند مستوى ضعيف يصل إلى 56 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء. ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بزيادة التضخم الذي بدأ أخيراً في التباطؤ بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% العام الماضي.