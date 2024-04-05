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بنوك الإمارات تزيد رأسمالها واحتياطياتها 13.3% إلى 496.8 مليار درهم

استأثرت البنوك الوطنية بنسبة 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، وبقيمة 429.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

ارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك في الإمارات بنحو 58.2 مليار درهم بنسبة 13.3% إلى 496.8 مليار درهم بنهاية كانون الثاني / يناير 2024، مقارنة بنحو 438.6 مليار درهم في يناير 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وعلى أساس شهري، ارتفع رأسمال واحتياطيات البنوك 8.1 مليار درهم بنسبة 1.7% إلى 496.8 مليار درهم بنهاية يناير 2024 مقابل 488.7 مليار درهم في كانون الأول / ديسمبر 2023.

ولا يشمل رأسمال واحتياطيات البنوك القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

واستأثرت البنوك الوطنية بنسبة 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، وبقيمة 429.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقابل نحو 379.3 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.2%.

أما حصة البنوك الأجنبية فقد بلغت 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، مع بلوغ قيمتها 67.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 59.3 مليار درهم في يناير 2023، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%.

ووصل رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي إلى 243.6 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بنمو سنوي نسبته 15.4%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 215.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 10.4%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 16.2%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 417.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 13.8%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 79.6 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.4%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...