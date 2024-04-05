بنوك الإمارات تزيد رأسمالها واحتياطياتها 13.3% إلى 496.8 مليار درهم

ارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك في الإمارات بنحو 58.2 مليار درهم بنسبة 13.3% إلى 496.8 مليار درهم بنهاية كانون الثاني / يناير 2024، مقارنة بنحو 438.6 مليار درهم في يناير 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وعلى أساس شهري، ارتفع رأسمال واحتياطيات البنوك 8.1 مليار درهم بنسبة 1.7% إلى 496.8 مليار درهم بنهاية يناير 2024 مقابل 488.7 مليار درهم في كانون الأول / ديسمبر 2023.

ولا يشمل رأسمال واحتياطيات البنوك القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

واستأثرت البنوك الوطنية بنسبة 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، وبقيمة 429.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقابل نحو 379.3 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.2%.

أما حصة البنوك الأجنبية فقد بلغت 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، مع بلوغ قيمتها 67.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 59.3 مليار درهم في يناير 2023، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%.

ووصل رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي إلى 243.6 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بنمو سنوي نسبته 15.4%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 215.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 10.4%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 16.2%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 417.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 13.8%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 79.6 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.4%.