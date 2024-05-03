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بنوك الإمارات تزيد تمويلاتها للتجارة والصناعة لتتجاوز 748 مليار درهم

استأثرت البنوك التقليدية بحوالى 680.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.2% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات بنهاية فبراير الماضي

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات على أساس شهري بنسبة 0.35% إلى 748.1 مليار درهم في نهاية شباط / فبراير الماضي مقارنة بنحو 745.5 مليار درهم في كانون الثاني / يناير الماضي، بزيادة تعادل 2.6 مليار درهم، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

كما ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، بنحو 1.82% مقابل نحو 734.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة 13.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وتشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.4 مليار درهم.

  • وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي،
  • بلغ الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة دبي نحو 355.4 مليار درهم
  • 103.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

وجاء توزيع التمويلات بين البنوك كالآتي:

  • البنوك التقليدية استأثرت بحوالى 680.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.2% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية فبراير الماضي،
  • البنوك الإسلامية استأثرت بـ147.7 مليار درهم بما يوازي 17.8% من التمويلات.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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