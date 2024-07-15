45.8 مليار درهم تمويلات جديدة من بنوك أبوظبي

شهد الائتمان الممنوح من قبل بنوك أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5%، بواقع 45.8 مليار درهم، ليصل إلى 961.7 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ915.9 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وسجلت بنوك دبي نموا في الائتمان بنسبة 2.8%، ليصل إلى 929.8 مليار درهم نهاية أبريل.

ونما الائتمان المحلي الممنوح من بنوك أبوظبي بنسبة 4.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى، ليصل إلى 801.4 مليار درهم.

وارتفع الائتمان المحلي الممنوح من بنوك دبي بنسبة 1.9%، ليصل إلى 822.6 مليار درهم.

تسهيلات الائتمان لغير المقيمين:

تسهيلات أبوظبي لغير المقيمين: بلغت تسهيلات بنوك أبوظبي لغير المقيمين 160.3 مليار درهم نهاية أبريل.

تسهيلات دبي لغير المقيمين: وصلت تسهيلات بنوك دبي الائتمانية لغير المقيمين إلى 107.2 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها.

الودائع:

زيادة ودائع بنوك أبوظبي: أضافت بنوك أبوظبي 100.3 مليار درهم إلى رصيدها من الودائع خلال هذه الفترة، ليصل إجمالي ودائعها إلى 1.264 تريليون درهم.

زيادة ودائع بنوك دبي: ارتفعت ودائع بنوك دبي بواقع 90 مليار درهم، لتصل إلى 1.237 تريليون درهم نهاية أبريل.

نمو الأصول:

ارتفاع أصول بنوك أبوظبي: سجلت أصول مصارف أبوظبي نموًا بنسبة 6% خلال الأشهر الأربعة الأولى، لتتجاوز 2.065 تريليون درهم نهاية أبريل.

ازدياد أصول بنوك دبي: ارتفعت أصول بنوك دبي بنسبة 5.6% خلال نفس الفترة، لتتخطى 1.9 تريليون درهم.