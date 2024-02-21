نيران صينية تحرق أرباح بنك HSBC  .. انهارت بنسبة 80%

أعلن بنك HSBC “إتش إس بي سي”، عن انخفاض أرباح الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 80% بعد تسجيل خسائر غير متوقعة بقيمة 3 مليارات دولار تتعلق بحصته في بنك “أوف كوميونيكيشنز” الصيني البالغة 19%، فضلا عن خفض استثماراته في العقارات التجارية.

وأدت الأزمة التي تعرض لها بنك HSBC ، إلى انخفاض قيمة الأسهم بنسبة 8.5% في تعاملات بعد الظهر بلندن اليوم الأربعاء، مما وضعها على مسار أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2020.

بنك HSBC يلوم المحاسبة الفنية

وألقى نويل كوين، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، اللوم في تدهور أرباح البنك على “تعديل المحاسبة الفنية”.

وقال إن ذلك “لا يؤثر على وجهة نظرنا بشأن الصين على الإطلاق.. ونحن مستثمرون ملتزمون في الصين.. ونظل واثقين من الاقتصاد”، وفق فايننشال تايمز.

علاقة أرباح البنك وأسواق آسيا

ويعتمد البنك بشكل كبير على جني الأرباح من أسواق آسيا، ويتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% خلال العام الجاري.

وقال بنك HSBC يوم الأربعاء إن الأرباح قبل الضريبة للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 انخفضت إلى مليار دولار من 5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق.

في حين ارتفعت أرباحها قبل الضرائب للعام بأكمله بنسبة 78% إلى 30 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، لكن النهاية المخيبة للآمال لهذا العام جعلتها تخالف توقعات المحللين البالغة 34 مليار دولار.

ويحقق البنك الذي يقع مقره في المملكة المتحدة معظم أرباحه في آسيا، ويمتلك حصة تبلغ 19% في BoCom.

البنوك العالمية تتأثر بتباطؤ الصين

وفي أكتوبر الماضي، تحمل بنك “ستاندرد تشارترد” المنافس لبنك “إتش إس بي سي”، رسوم انخفاض القيمة بنحو 700 مليون دولار على استثماره في بنك بوهاي الصيني، وهو بنك آخر في البر الرئيسي.

ويعلن بنك ستاندرد تشارترد عن أرباح العام بأكمله يوم الجمعة.

ووصف أندرو كومبس، محلل بنك “سيتي جروب”، الربع الرابع من عام 2023، بأنه “فوضوي” و”معقد بسبب سلسلة من الأحداث غير المتكررة”.

وأعلن بنك “سيتي جروب” العالمي، المترامي الأطراف أيضًا عن رسوم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني بسبب التضخم المفرط في الأرجنتين، وشطب ملياري دولار من بيع شبكة التجزئة الفرنسية الخاسرة، و300 مليون دولار من مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالإقراض غير المضمون في المكسيك.

ويتوقع البنك أيضًا انخفاض صافي دخل الفائدة لعام 2024 عما توقعه المحللون، مما يعكس إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا بأنهما قد يخفضان أسعار الفائدة هذا العام.

وتسلط النتائج الضوء على مدى تأثر البنوك بانكشافها على الصين مع تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهو ما يثير القلق بشكل خاص بالنسبة لبنك HSBC، أحد أكبر ممولي التجارة في العالم، من البيانات التي تظهر أن الصين سجلت في العام الماضي أصغر استثمار أجنبي مباشر سنوي لها منذ التسعينيات.

إجراءات HSBC لتغطية خسائر الصين المتوقعة

وأضاف بنك HSBC، نحو 200 مليون دولار إلى احتياطياته لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة من العقارات التجارية في الصين القارية، مما رفع الإجمالي إلى مليار دولار لعام 2023 بأكمله.

كما أعلن بنك HSBC عن إعادة شراء أسهم أخرى بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، وتوزيع أرباح بقيمة 31 سنتًا على الأسهم لهذا الربع.

وقال كوين إن توزيعات المساهمين، بما في ذلك أعلى أرباح للعام بأكمله منذ عام 2008، البالغة 61 سنتا للسهم، تعكس “أربع سنوات من العمل الشاق وقوة ميزانيتنا العمومية في بيئة أسعار فائدة أعلى”.

وارتفع صافي هامش الفائدة للبنك، وهو مقياس حاسم لربحية الإقراض، إلى 1.66% للعام بأكمله، حيث استفاد البنك من ارتفاع أسعار الفائدة.

ويعد بنك HSBC أحد أكبر المؤسسات التي تتلقى الودائع في العالم، مما يجعله حساسًا بشكل خاص لأسعار الفائدة.

وقال البنك إنه يتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد إلى 41 مليار دولار على الأقل لعام 2024، ارتفاعًا من 36 مليار دولار في عام 2023.