فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

بنك يو بي إس يبيع أصولاً لكريدي سويس بـ 8 مليارات دولار

كان من المقرر أن تبقى حوالي 20 مليار دولار من الأصول المتبقية في دفاتر بنك “كريدي سويس” ولكن ستديرها شركة أبولو.

فريق التحرير by فريق التحرير

أبرم بنك «يو بي إس» صفقة بيع أعمال المنتجات المورقة الخاصة بـ «كريدي سويس» بقيمة 8 مليارات دولار إلى «أبولو غلوبال مانجمنت»، كجزء من الجهود الرامية إلى تقليص الأصول غير الأساسية بعد استحواذه على العملاق المصرفي المنهار، كما ذكرت وكالة “رويترز”.
وقال «يو بي إس» إن شركة أبولو ستشتري 8 مليارات دولار من تسهيلات تمويل مضمونة رفيعة المستوى»، مضيفاً أنه يتوقع تحقيق ربح صاف قدره حوالي 300 مليون دولار من الصفقة في الربع الأول من عام 2024.
وقال البنك في بيان: «تتوافق هذه الاتفاقية ذات المنفعة المتبادلة مع استراتيجية يو بي إس المتمثلة في تقليص وتبسيط محفظتها غير الأساسية والتقليدية”.
وكان بنك كريدي سويس قد بدأ العملية في عام 2022، قائلاً: «إنه سينهي أعماله المتعلقة بتوريق المنتجات مثل الرهون العقارية”.

وبموجب هذه الخطة، كان من المقرر أن تبقى حوالي 20 مليار دولار من الأصول المتبقية في دفاتر بنك “كريدي سويس” ولكن ستديرها شركة أبولو.
وسيحتفظ بنك «يو بي إس” بما لم يتم نقله إلى أبولو. ولم تتضح على الفور قيمة الأصول السابقة المتبقية لدى بنك “يو بي إس”.
وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لـ «يو بي إس»: «إن الصفقة ستحرر رأس المال من الأنشطة غير الأساسية وتخفض التكاليف والتعقيد في أعماله”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...