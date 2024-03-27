بنك يو بي إس يبيع أصولاً لكريدي سويس بـ 8 مليارات دولار

أبرم بنك «يو بي إس» صفقة بيع أعمال المنتجات المورقة الخاصة بـ «كريدي سويس» بقيمة 8 مليارات دولار إلى «أبولو غلوبال مانجمنت»، كجزء من الجهود الرامية إلى تقليص الأصول غير الأساسية بعد استحواذه على العملاق المصرفي المنهار، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقال «يو بي إس» إن شركة أبولو ستشتري 8 مليارات دولار من تسهيلات تمويل مضمونة رفيعة المستوى»، مضيفاً أنه يتوقع تحقيق ربح صاف قدره حوالي 300 مليون دولار من الصفقة في الربع الأول من عام 2024.

وقال البنك في بيان: «تتوافق هذه الاتفاقية ذات المنفعة المتبادلة مع استراتيجية يو بي إس المتمثلة في تقليص وتبسيط محفظتها غير الأساسية والتقليدية”.

وكان بنك كريدي سويس قد بدأ العملية في عام 2022، قائلاً: «إنه سينهي أعماله المتعلقة بتوريق المنتجات مثل الرهون العقارية”.

وبموجب هذه الخطة، كان من المقرر أن تبقى حوالي 20 مليار دولار من الأصول المتبقية في دفاتر بنك “كريدي سويس” ولكن ستديرها شركة أبولو.

وسيحتفظ بنك «يو بي إس” بما لم يتم نقله إلى أبولو. ولم تتضح على الفور قيمة الأصول السابقة المتبقية لدى بنك “يو بي إس”.

وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لـ «يو بي إس»: «إن الصفقة ستحرر رأس المال من الأنشطة غير الأساسية وتخفض التكاليف والتعقيد في أعماله”.