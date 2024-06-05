فريق التحرير by فريق التحرير

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بنك وربة الكويتي يصدر صكوكاً بـ 750 مليون دولار

يتضمن برنامج بنك وربة إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن بنك وربة الكويتي اليوم الأربعاء أنه حصل على موافقة هيئة أسواق المال بشأن نشرة الاكتتاب الخاص لصكوك لا تتجاوز قيمتها 750 مليون دولار.

وقال البنك، الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، في بيان لبورصة الكويت إن هذه الصكوك تأتي ضمن برنامجه لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...