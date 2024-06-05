بنك وربة الكويتي يصدر صكوكاً بـ 750 مليون دولار

أعلن بنك وربة الكويتي اليوم الأربعاء أنه حصل على موافقة هيئة أسواق المال بشأن نشرة الاكتتاب الخاص لصكوك لا تتجاوز قيمتها 750 مليون دولار.
وقال البنك، الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، في بيان لبورصة الكويت إن هذه الصكوك تأتي ضمن برنامجه لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
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