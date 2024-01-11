فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأخبار قطرأسواق المالاستثماراقتصاد إسلاميالشرق الأوسطبيانات السوقسوق العملات

قفزة بصافي أرباح بنك قطر الوطني خلال 2023

تعرف إلى قيمة صافي أرباح بنك قطر الوطني عام 2023، ونسبة ارتفاعها، وحجم الودائع والقروض، ونسبة نموها.فري

فريق التحرير by فريق التحرير
قفزة بصافي أرباح بنك قطر الوطني خلال 2023
قفزة بصافي أرباح بنك قطر الوطني خلال 2023

قال بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، الخميس، إنه حقق أرباحا صافية عام 2023 بلغت 15.5 مليار ريال قطري (4.14 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 8%.

واقترح بنك قطر الوطني، توزيع أرباح نقدية على مساهميه، بواقع 0.65 ريال قطري للسهم.

نمو الدخل التشغيلي

قفزة بصافي أرباح بنك قطر الوطني خلال 2023

وأوضح بنك قطر الوطني، في بيان الخميس، أن الدخل التشغيلي بلغ 39.1 مليار ريال قطري، محققا ارتفاعا بنسبة 11%، بدعم من النمو المستمر.

وأضاف، أن إجمالي موجودات البنك بلغت 1.2.31 تريليون ريال قطري، بنسبة ارتفاع 4% سنويا، مقارنة بقيمتها عام 2022.

ارتفاع الودائع والقروض

وأشار إلى أن القروض والسلف التي قدمها البنك في عام 2023، بلغت 853 مليار ريال قطري، بنسبة ارتفاع 6% سنويا، مقارنة بقيمتها عام 2022، كما بلغت ودائع العملاء، نحو 857 مليار ريال قطري، بنسبة ارتفاع 2% سنويا.

ويعمل بنك قطر الوطني، في أكثر من 28 دولة، ويبلغ عدد موظفيه أكثر من 30 ألف موظف.

قفزة بصافي أرباح بنك قطر الوطني خلال 2023
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...