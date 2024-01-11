قفزة بصافي أرباح بنك قطر الوطني خلال 2023

قال بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، الخميس، إنه حقق أرباحا صافية عام 2023 بلغت 15.5 مليار ريال قطري (4.14 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 8%.

واقترح بنك قطر الوطني، توزيع أرباح نقدية على مساهميه، بواقع 0.65 ريال قطري للسهم.

نمو الدخل التشغيلي

وأوضح بنك قطر الوطني، في بيان الخميس، أن الدخل التشغيلي بلغ 39.1 مليار ريال قطري، محققا ارتفاعا بنسبة 11%، بدعم من النمو المستمر.

وأضاف، أن إجمالي موجودات البنك بلغت 1.2.31 تريليون ريال قطري، بنسبة ارتفاع 4% سنويا، مقارنة بقيمتها عام 2022.

ارتفاع الودائع والقروض

وأشار إلى أن القروض والسلف التي قدمها البنك في عام 2023، بلغت 853 مليار ريال قطري، بنسبة ارتفاع 6% سنويا، مقارنة بقيمتها عام 2022، كما بلغت ودائع العملاء، نحو 857 مليار ريال قطري، بنسبة ارتفاع 2% سنويا.

ويعمل بنك قطر الوطني، في أكثر من 28 دولة، ويبلغ عدد موظفيه أكثر من 30 ألف موظف.