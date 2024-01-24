بنك قطر الوطني يصدر سندات بمليار دولار

أصدرت مجموعة بنك قطر الوطني QNB سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program) بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق في 30 كانون الثاني / يناير 2029 وبسعر فائدة يبلغ 4.875 بالمئة سنوياً.

وحظي الإصدار، الذي تم وفق معاييرReg S ، باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقتهم في القوة المالية لمجموعة QNB ومكانتها كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يعكس هذا الاهتمام ثقة المستثمرين في استراتيجية مجموعة QNB خلال السنوات القادمة.

وتلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة.

وتم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، جيه بي مورغان، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد.