بنك قطر الدولي الإسلامي يعتزم إصدار صكوك بـ 250 مليون دولار

عيَّن بنك قطر الدولي الإسلامي بنك ستاندرد تشارترد ليتولى منفرداً عمليات إدارة الدفاتر والتحصيل في ما يتعلق بإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار وفقاً لشروط صفقة صكوك قائمة صدرت في كانون الثاني / يناير هذا العام ومستحقة في الشهر نفسه من عام 2029، كما ذكرت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار الدخل الثابت، اليوم الأربعاء.

وقالت آي.إف.آر إن النطاق السعري لبيع الصكوك تم تحديده عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وفي الإصدار بنفس شروط صفقة صكوك قائمة، يتم إبرام صفقة جديدة تكون في الواقع نسخة من صفقة السندات الأصلية بنفس الشروط والأحكام. ومع ذلك، يتم تعديل التسعير عادة ليعكس ظروف السوق الحالية.

وبنك ستاندرد تشارترد أيضا هو المسؤول الوحيد عن هيكلة الاستدامة للإصدار الجديد.