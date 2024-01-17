بنك قطر الدولي الإسلامي يحدد سعراً لصكوك بـ 500 مليون دولار 

يخطط بنك قطر الدولي الإسلامي لجمع 500 مليون دولار من بيع صكوك مستدامة تستحق في يناير كانون الثاني 2029، كما كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء.

وذكرت الوثيقة أن البنك الإسلامي حدد سعراً استرشادياً أولياً عند 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لبيع الصكوك.

وقد نشر بنك قطر الدولي الإسلامي الإطار الأول الخاص بالتمويل المستدام في البنك، والذي يهدف إلى تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق منافع ومزايا بيئية واجتماعية.

ويمكن لـ”الدولي الإسلامي” الاستفادة من هذا الإطار لإصدار صكوك وتمويلات خضراء أو اجتماعية أو مستدامة، تتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية للسندات الخضراء، ورابطة أسواق القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجمعيات القروض المشتركة والتجارة.

ويتضمن الإطار فئات المشاريع الخضراء المؤهلة المتعلقة بالطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، ومكافحة التلوث، والإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية واستخدام الأراضي، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وفئات المشاريع الاجتماعية المؤهلة المتعلقة بإيجاد فرص العمل، والبرامج المصممة لمنع أو التخفيف من البطالة الناجمة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على الخدمات الأساسية، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة.