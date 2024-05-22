فريق التحرير by فريق التحرير

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بنك سويسري يؤكد المسار الإيجابي لاقتصاد الإمارات

يستفيد اقتصاد دولة الإمارات من الدعم المتزايد للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار

فريق التحرير by فريق التحرير

توقع ماكسيميليان كونكل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في قطاع الثروات العائلية والمؤسساتية العالمية لدى بنك “يو بي إس” السويسري، أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مساره الإيجابي خلال العام الجاري 2024، مدعوماً بتطورات هيكلية مؤثرة تعكس صورة إيجابية لمستقبل أكثر تطوراً ونمواً.

وقال كونكل في تصريحات على هامش مائدة مستديرة اليوم لإطلاق تقرير المكاتب العائلية العالمية لعام 2024، إن العوامل الداعمة لنمو اقتصاد الإمارات تتمثل في زيادة حجم الاستهلاك المحلي وارتفاع استخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يعزز من كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يستفيد من الدعم المتزايد للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتي تستقطب اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين.

من جانبه، أكد نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط في بنك “يو بي إس”، أن المكاتب العائلية في الشرق الأوسط تواصل تخصيص نسبة عالية للاستثمارات البديلة، خصوصاً للقطاع العقاري بنسبة تشكل15%، بسبب ازدهار السوق المحلية، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد من أكثر المجالات الواعدة للاستثمار خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وأضاف زيلكنز أن المكاتب العائلية في الشرق الأوسط، تستخدم الدخل الثابت قصير الأجل عالي الجودة لتعزيز تنويع المحفظة بنسبة 10% أقل من نظيراتها العالمية.

واستطلع تقرير المكاتب العائلية العالمية لعام 2024 آراء 320 مكتباً عائلياً في سبع مناطق حول العالم يبلغ متوسط صافي ثروتها 2.6 مليار دولار بثروات تزيد عن 600 مليار دولار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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