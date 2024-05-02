مصر.. الموافقة على إطلاق أول بنك رقمي في البلاد

حصلت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، اليوم الخميس، على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لإنشاء أول بنك رقمي في البلاد، وسيتم إطلاق البنك الجديد تحت اسم “وان بنك” (ONEBANK).

وتمثل هذه الموافقة المرحلة الأولى من عملية الترخيص، حيث تم إخضاع البنية التحتية وأنظمة البنك وأمنها لفحص دقيق للتأكد من قدرته على تقديم خدمات مصرفية مستقرة وآمنة للعملاء.

وتسعى شركة مصر للابتكار الرقمي إلى إطلاق البنك الرقمي خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد استكمال المرحلة الثانية من عملية الترخيص والحصول على رخصة التشغيل النهائية.

خطوة حاسمة نحو الشمول المالي

ويهدف البنك الرقمي الجديد إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية للبنك. كما سيوفر مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة التي تساهم في تطوير الخدمات المصرفية في مصر.

وفي هذا الصدد، وصرح شريف البحيري، رئيس شركة مصر للإبتكار الرقمي، المملوكة لبنك مصر، إن موافقة البنك المركزي جاءت بعد إنتهاء مراجعة كافة الإجراءات وأعمال الفحص والبنية الأساسية والأنظمة اللازمة للتشغيل.

وأضاف البحيري، أن البنك الرقمي سيكون تابع بالكامل لبنك مصر، سيعمل بشكل متكامل مع أنشطة البنك الحالي، وسيتم الكشف عن اسم العلامة التجارية للبنك الرقمي فور موافقة البنك المركزي المصري النهائية على منحه الرخصة.

أول بنك رقمي في مصر

وتابع أن حصول بنك مصر على رخصة إنشاء أول بنك رقمي في مصر يأتي ضمن الجهود لدعم الشمول المالي، حيث تهدف البنوك الرقمية إلى تقديم خدمات مالية سهلة وبأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية التقليدية.

وقد التزمت شركة مصر للإبتكار الرقمي بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفاً متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.