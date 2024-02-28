بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي عن إصداره الناجح لصكوك مستدامة بقيمة مليار دولار.

ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة البنك، حيث يُعدّ أدنى هامش ائتماني حققه على الإطلاق، ويثبت مكانته كرائد في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام.

شهد الإصدار إقبالاً هائلاً من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز الطلب 2.5 مليار دولار أمريكي، مما سمح للبنك بزيادة حجم الإصدار.

ويعكس ذلك ثقة المستثمرين القوية في الأداء المالي للبنك ومسيرته المستدامة.

وتماشياً مع أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستُستخدم عائدات هذه الصكوك لتمويل المشاريع البيئية والاجتماعيةومعايير الحوكمة.

وتؤكد هذه الخطوة على التزام بنك دبي الإسلامي بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في الدولة.