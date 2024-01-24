بنك دبي الإسلامي يحقق نمواً هائلاً في 2023

حقق بنك دبي الإسلامي، نتائج مالية قوية في عام 2023، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 7.01 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة، ونمو محفظة التمويلات.

ارتفع إجمالي دخل البنك بنسبة 43% على أساس سنوي إلى 20.1 مليار درهم إماراتي في عام 2023. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الدخل غير الممول بنسبة 23% على أساس سنوي، إلى جانب نمو الدخل الممول بنسبة 11% على أساس سنوي.

وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 7.6 مليار درهم إماراتي في عام 2023. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الرسوم والعمولات بنسبة 25% على أساس سنوي، وزيادة الدخل من العقارات الاستثمارية بنسبة 15% على أساس سنوي.

وارتفع الدخل الممول بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 12.5 مليار درهم إماراتي في عام 2023. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صافي التمويلات الجديدة بنسبة 37% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع العائدات على المحفظة التمويلية بنسبة 2% على أساس سنوي.

اتجاهات الميزانية العمومية

ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 268 مليار درهم إماراتي في عام 2023. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة التمويلات الجديدة بنسبة 37% على أساس سنوي، وانخفاض التسويات المبكرة بنسبة 36% على أساس سنوي.

وبلغت ودائع المتعاملين 222 مليار درهم إماراتي في عام 2023، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة ودائع الوكالة بنسبة 19% على أساس سنوي، واستقرار الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

أداء الأعمال في بنك دبي الإسلامي

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد صافي تمويلات جديدة بقيمة 22 مليار درهم إماراتي في عام 2023، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على تمويل السيارات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأفراد.

وسجلت أعمال الخدمات المصرفية للشركات صافي تمويلات جديدة بقيمة 45 مليار درهم إماراتي في عام 2023، بزيادة قدرها 45% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على التمويلات من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وواصلت محفظة الخزانة لعب دور قوي في دعم النمو بنك دبي الإسلامي، حيث ارتفعت قيمة محفظة الصكوك الاستثمارية بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 68 مليار درهم إماراتي.