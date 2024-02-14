بنك باركليز يناور للنجاة من تهمة “الغسل الأخضر”

يتطلع بنك باركليز العملاق المصرفي في المملكة المتحدة إلى تجنب مزاعم الغسل الأخضر من خلال مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية حول ماهية “التمويل الانتقالي” وكيف ينبغي لفريق التمويل الانتقالي الجديد أن يطبقه.

ويعرف الغسل الأخضر بأنه تضليل المستهلك حول الممارسات البيئية للشركة أو المؤسسة أو الفوائد البيئية لخدما ما أو منتج معين.

يقول البنك، الذي نشر “إطار باركليز لتمويل التحول”، في وثيقة: “نظرا لعدم وجود إجماع عالمي حول كيفية تحديد الأنشطة الانتقالية، لأغراض التمويل المدرجة في هدفنا، فقد طور بنك باركليز إطاره المالي للانتقال”.

منهجية بنك باركليز

التمويل الانتقالي هو أي تمويل يشمل الإقراض وأسواق رأس المال وحلول التمويل الأخرى المقدمة للعملاء للأنشطة (بما في ذلك التقنيات) التي تدعم خفض انبعاثات غازات الدفيئة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في القطاعات ذات الانبعاثات العالية.

قام باركليز أيضا بتطوير مجموعة من مبادئ التمويل الانتقالي لتوجيه فريق التمويل الانتقالي الخاص به في التطبيق.

وقال رئيس التمويل المستدام في بنك باركليز للشركات والاستثمار، في مقابلة مع بلومبرغ: التحدي المتمثل في التمويل الانتقالي “يكمن في القيام بذلك بطريقة قوية وقادرة على الصمود في وجه التدقيق”، ومن دون إثارة “المخاوف من أنه من خلال توظيف رأس المال في بعض هذه القطاعات التي يصعب تخفيفها، فإنك بذلك تقوم فعلياً بالغسل الأخضر”. وقال دانييل هانا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال باركليز في بيان بشأن تغير المناخ إنه لن يقدم بعد الآن تمويل المشاريع، أو أي تمويل مباشر آخر لعملاء الطاقة لمشاريع توسيع النفط والغاز أو البنية التحتية ذات الصلة.

وسيفرض البنك أيضا قيودا على عملاء الطاقة الجدد المشاركين في التوسع في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى قيود على عملاء الطاقة غير المتنوعة المشاركين في التوسع طويل الأمد.

ويضع باركليز قيودا إضافية على النفط والغاز غير التقليدي، بما في ذلك أمازون والنفط الثقيل للغاية.

سيطلب البنك أيضا من عملائه في مجال الطاقة أن يكون لديهم أهداف خفض غاز الميثان لعام 2030، والالتزام بإنهاء جميع عمليات التنفيس والحرق الروتينية غير الضرورية بحلول عام 2030، وأهداف النطاق 1 و2 المتوافقة مع صافي الصفر على المدى القريب بحلول يناير/كانون الثاني 2026.