بنك المغرب يخفّض سعر الفائدة ويرسم توقعات إيجابية للاقتصاد

أعلن بنك المغرب اليوم الثلاثاء عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%.

وجاء هذا القرار في أعقاب اجتماع فصلي لمجلس إدارة البنك، حيث أشار في بيان أصدره إلى أن هذا التخفيض يأتي في سياق انخفاض معدل التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.5% هذا العام مقارنة بـ 6.1% في العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع ضغوط التضخم الخارجية.

وفي الوقت نفسه، توقع بنك المغرب أن يشهد التضخم ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.7% في عام 2025، مع توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.8% في عام 2024 وارتفاعها إلى 4.5% في عام 2025.

وفي سياق متصل، أصدرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تقريرًا جديدًا بعنوان “السكان والتنمية في المغرب 30 سنة بعد مؤتمر القاهرة لـ1994”.

وسلط التقرير الضوء على انخفاض معدلات الفقر في البلاد، مع استمرار تركيزها بشكل أكبر في المناطق القروية.

وأشار التقرير إلى أن معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني انخفض من 4.8% في عام 2013 إلى 1.7% في عام 2019.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، انخفض معدل الفقر المطلق في المناطق الحضرية من 1.6% إلى 0.5%، وفي المناطق القروية من 9.5% إلى 3.9%.