فريق التحرير by فريق التحرير

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بنك المشرق يعتزم طرح سندات تتجاوز 500 مليون دولار

سيعقد بنك المشرق اجتماعات مع مستثمرين من أجل لبيع المزمع لأدوات الدين اعتباراً من يوم غد الخميس.

فريق التحرير by فريق التحرير

عين بنك المشرق الإماراتي  بنوكاً لطرح أدوات دين رأس مال إضافي من المستوى الأول دائمة ومقومة بالدولار وغير قابلة للاستدعاء لأجل خمس سنوات ونصف السنة، كما أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء.
واختار البنك المدرج في دبي بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار والمشرق وميزوهو مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.
وتفيد تقارير بأن السندات بالحجم القياسي، ويعني هذا عادة أنها لا تقل عن 500 مليون دولار.
وأضافت الوثيقة أنه من المقرر عقد اجتماعات مع مستثمرين من أجل لبيع المزمع لأدوات الدين اعتباراً من يوم غد الخميس.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...