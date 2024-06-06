تغطية الاكتتاب في سندات بنك المشرق 4.4 مرة

أصدر بنك المشرق، سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار، بمعدل عائد سنوي 7.125%، مع هامش إعادة ضبط 270.5 نقطة أساس، وفق بيان للبنك.

ويحمل الإصدار، أقل عائد من السندات من المستوى الأول يحدده بنك إماراتي، على مدار الثلاث سنوات الماضية.

بنك المشرق يتلقي طلبات اكتتاب بـ 2.3 مليار دولار

وتلقى بنك المشرق، طلبات اكتتاب بقيمة 2.3 مليار دولار، مما أدى إلى تجاوز نسبة الاكتتاب في عملية البيع بمقدار 4.4 أضعاف.

وقال البنك، إن هذا الإصدار حقق أقل عائدات للسندات التي تصدرها أي مؤسسة مالية إماراتية، لسندات المستوى الأول الإضافية، على مدار السنوات الخمس الماضية.

من هم المكتتبون؟

حصل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 77.5% من مخصصات الإصدار، في حين حظيت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 19.5% من الإصدار.

أما باقي مخصصات الإصدار فقد توزعت على الأسواق الآسيوية، والسوق الأمريكي.

ويحمل هذا الإصدار أقل هامش على الإطلاق للمشرق (+270.5 نقطة أساس) لأي من إصداراته الرأسمالية (المستوى الأول والمستوى الثاني)، وهو أقل هامش تم تحقيقه على الإطلاق على إصدار قياسي من المستوى الأول مقوم بالدولار من الشرق الأوسط، وتعد هذه الصفقة الأولى لبنك لمشرق منذ أن جمع 300 مليون دولار في إصدار سندات عام 2022.

استخدام العائدات

سيوجه بنك المشرق، حصيلة الإصدار “لمواصلة خطط النمو الخاصة به حتى عام 2024 وما بعده”، حسبما قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد عبد العال.

ما هي السندات الإضافية من المستوى الأول؟

إنها طريقة شائعة تقوم من خلالها البنوك بزيادة رأس مالها الأساسي دون تقليل حصة المساهمين.

وتعد السندات الإضافية من المستوى الأول دائمة أي أن ليس لها تاريخ استحقاق محدد.

وتدر تلك السندات عائد بنفس طريقة السندات العادية، ولكن عادة ما يمكن تحويلها إلى أسهم في بعض الحالات، ولذلك تسمى عادة في القطاع المالي بالسندات المشروطة القابلة للتحويل.

وعين بنك المشرق، عدة بنوك لتقديم المشورة بشأن الإصدار الأسبوع الماضي.

وستكون السندات دائمة، وغير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة، ما يعني أنه لا يمكن لبنك المشرق، استردادها خلال تلك الفترة إلا بعد دفع غرامة.