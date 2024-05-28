بنك الكويت الوطني يعتزم إصدار أولى سنداته الخضراء

يعتزم بنك الكويت الوطني إصدار أول سندات خضراء له، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز” نقلًا عن وثيقة حصلت عليها.

وبحسب “رويترز” ستكون هذه السندات لأجل 6 سنوات غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات.

وقالت الوكالة إن بنك الكويت الوطني قام بتعيين مجموعة من المؤسسات المالية العالمية المرموقة لإدارة هذا الإصدار.

حيث تم تعيين سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، في حين سيتولى بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وبنك الكويت الوطني أدوار المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.

وبحسب “رويترز” بدأت الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين بالفعل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتبع ذلك طرح سندات خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار وذات أولوية في السداد بموجب برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل التابع للبنك.