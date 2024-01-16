بنك القاهرة يرفع الفائدة على حساب التوفير “ميجا” إلى 23%

انضم بنك القاهرة، إلى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في استحداث أدوات جديدة لجذب أموال العملاء، في محاولة حكومية لمواجهة التضخم المرتفع في مصر.

وكشف البنك الذي يعتبر ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، عن رفع نسبة الفائدة على حساب ميجا للتوفير لتصل إلى 23%.

بنك القاهرة.. فتح حساب توفير

وأتاح بنك القاهرة لعملائه، والعملاء الجدد، فتح حساب التوفير، “ميجا”، بداية من مبلغ 1500 جنيه مصري “نحو 50 دولارا أمريكيا”، لكن عملية احتساب العائد لن تبدأ إلا إذا توافر مبلغ 50 ألف جنيه مصري “1618 دولارا أمريكيا” كحد أدنى، في الحساب.

وبحسب بيانات البنك، فإنه يمكن للعملاء الأقل من 16 عاما ومن هم أكبر من 64 عاما فتح حساب التوفير ميجا دون تغطية تأمينية، فيما يوفر البنك تغطية تأمينية مجانية على الحياة للعملاء من سن 18 عاما حتى بلوغ العميل سن 65 سنة.

وكشف البنك، أن حساب ميجا الجديد يتيح إصدار بطاقة خصم مباشر مجانية، لكنه لن يتيح إمكانية إصدار دفتر شيكات للعميل، ولا يسمح بفتح حسابات توفير مشتركة.

آلية احتساب الفائدة

أوضح بنك القاهرة آلية احتساب العائد، وقال إنه لن يتم احتساب سعر عائد أو فائدة على حسابات التوفير “ميجا”، أقل من 50 ألف جنيه.

أما حسابات التوفير “ميجا” التي تبدأ من 50 ألف جنيه لأقل من 100 ألف جنيه، فمن المقرر أن يصل سعر العائد السنوي إلى 13% ويصرف بشكل شهري، و14% ويصرف بشكل ربع سنوي، و15% ويصرف بشكل سنويا.

أما حسابات التوفير “ميجا” التي تبدأ من 100 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه، فسيصل سعر العائد السنوي إلى 15% يصرف شهريا، و16% يصرف بشكل ربع سنوي، و17% ويصرف بشكل سنوي.

وبحسب البنك فإن حسابات التوفير “ميجا”، التي تبدأ من مليون جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه، فتبدأ نسبة الفائدة السنوية بين 16% يصرف العائد شهريا، و18% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي، و19% على أن يصرف العائد بشكل سنوي.

أما حسابات التوفير “ميجا” الأعلى من 20 مليون جنيه، فيصل سعر العائد إلى 18% ويصرف شهريا، و20% يصرف بشكل ربع سنوي، و23% يصرف سنويا.

ولجأت البنوك الحكومية في مصر إلى إصدار شهادات ذات عائد مرتفع يصل إلى 27% لمدة عام، و23.5% كعائد يصرف شهريا، لواجهة معدلات التضخم العالية التي تشهد مصر، في ظل أزمة شح الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء حيث وصل إلى نحو 57 جنيها لكل دولار، في حين يصل سعر الدولار الرسمي إلى نحو 31 جنيها للدولار.