بنك الرياض يدرس طرح جزء من الرياض المالية لاكتتاب عام

وافق مجلس إدارة بنك الرياض على دراسة طرح جزء من أسهم شركته التابعة (الرياض المالية) طرحاً عاماً أولياً وإدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وبدء الأعمال التحضيرية لذلك، كما ذكر في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

وسيستكمل البنك وشركة الرياض المالية الدراسة والأعمال التحضيرية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحديد حجم الطرح وهيكلته والتفاصيل الأخرى ذات الصلة، وفي حال تقرر المضي في عملية الطرح فإن ذلك سيخضع للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك على ظروف السوق السائدة في حينه.

وتعتبر شركة الرياض المالية ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الرياض المملوك بنسبة 21.75 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة وبنسبة 10.39 بالمئة للحكومة السعودية.

وشهدت أسواق الخليج طفرة في عمليات الطرح الأولي والاكتتابات العامة على مدار العامين المنصرمين بدفعة من ارتفاع أسعار النفط واهتمام من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو توجه خالف تراجعاً عالمياً في إبرام الصفقات يعود سببه جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الرياض بنسبة 15% إلى نحو 8 مليارات ريال في 2023 من 7 مليارات ريال في 2022 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات ما قابله جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وارتفعت أصول البنك إلى 386.8 مليار ريال في العام 2023 من 359.6 مليار ريال في العام 2022.

وزادت ودائع العملاء 6% إلى 254.9 مليار ريال في 2023 مقابل 240 مليار في العام 2022.