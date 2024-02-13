بنك الرياض.. توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.24 مليار ريال

أعلن بنك الرياض عن توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م بقيمة 2.24 مليار ريال، بما يعادل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

تفاصيل توزيع أرباح بنك الرياض:

عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 2.995 مليار سهم.

2.995 مليار سهم. قيمة الأرباح للسهم: 0.75 ريالا بعد خصم الزكاة.

0.75 ريالا بعد خصم الزكاة. تاريخ الأحقية: سيحدد لاحقًا، ويكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ملاحظة للمساهمين الأجانب غير المقيمين:

تخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.