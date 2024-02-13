فريق التحرير by فريق التحرير

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بنك الرياض.. توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.24 مليار ريال

ستكون عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.995 مليار سهم، بواقع 0.75ريال لكل سهم بعد خصم الزكاة

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك الرياض

أعلن بنك الرياض عن توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م بقيمة 2.24 مليار ريال، بما يعادل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

تفاصيل توزيع أرباح بنك الرياض:

  • عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 2.995 مليار سهم.
  • قيمة الأرباح للسهم: 0.75 ريالا بعد خصم الزكاة.
  • تاريخ الأحقية: سيحدد لاحقًا، ويكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
بنك الرياض

ملاحظة للمساهمين الأجانب غير المقيمين:

  • تخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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