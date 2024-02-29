بنك الدوحة يعتزم إصدار سندات

عين بنك الدوحة بنوكاً لتنظيم اجتماعات المستثمرين قبل بيع مرتقب لسندات ذات أجل خمس سنوات.

وقال البنك، الذي يملك جهاز قطر للاستثمار غالبيته، في إفصاح للبورصة اليوم الخميس، إنه عين بنوك باركليز، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وميزوهو، وكيو.إن.بي كابيتال، وستاندرد تشارترد للعمل مشتركين في صفقة الدين كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن اجتماعات المستثمرين كان من المقرر أن تبدأ اعتبارا من 29 فبراير شباط، وسيعقبها طرح سندات غير مضمونة مقومة بالدولار بالحجم القياسي في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو التي سيطرحها البنك بملياري مليار دولار وفقا لظروف السوق.

وجمع بنك قطر الوطني، أكبر بنك في البلاد، مليار دولار الشهر الماضي من سندات بالدولار ذات أجل خمس سنوات.