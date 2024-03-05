بنك الدوحة يسعى لجمع 500 مليون دولار من إصدار سندات

كشفت وكالة “رويترز” أن بنك الدوحة، الذي يملك جهاز قطر للاستثمار حصة أغلبية فيه، عن سعيه لجمع 500 مليون دولار من خلال إصدار سندات ذات الأولوية في السداد غير المضمونة المقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

ووفقًا لوثيقة مصرفية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، حدد البنك السعر الاسترشادي الأولي لبيع هذه السندات عند 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية،.

ويُعدّ هذا الإصدار جزءًا من خطة البنك لتنويع مصادر تمويله وتعزيز قاعدة رأس ماله، خاصة في ظلّ التوقعات بارتفاع الطلب على الائتمان في المنطقة خلال الفترة القادمة.

ويُشار إلى أنّ بنك قطر الوطني، جمع مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات الشهر الماضي، مما يشير إلى استمرار ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي القطري.