انخفاض أرباح بنك الجزيرة إلى 1.02 مليار ريال

أعلن بنك الجزيرة عن انخفاض أرباحه بنسبة 8.03% خلال عام 2023. وبلغ صافي الربح 1.02 مليار ريال، مقابل 1.109 مليار ريال في عام 2022، تاركًا خلفه علامات استفهام حول مستقبله.

انخفاض أرباح بنك الجزيرة

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع دخل العمليات بنسبة 5%، مما أثار مخاوف المستثمرين حول قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق الأرباح.

ولكن، لم تكن الصورة قاتمة تمامًا، فقد حقق البنك بعض النقاط الإيجابية، منها:

ارتفاع الدخل من توزيعات الأرباح.

ارتفاع صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.

انخفاض مصاريف العمليات بنسبة 2%.

وفي الربع الرابع من عام 2023، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 15% لتصل إلى 280 مليون ريال، مما أعطى الأمل للمستثمرين بأن البنك قد بدأ بالتعافي.

وبشكل عام، يمكن القول إن عام 2023 كان عامًا مختلطًا لبنك الجزيرة، حيث شهد انخفاضًا في الأرباح، لكنه حقق بعض النقاط الإيجابية في الوقت نفسه.