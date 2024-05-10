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بنك التعمير الصيني متهم بالاحتيال على بورش الأمريكية

اتهمت شركة “بورش” بنك التعمير الصيني بالتآمر مع موظفي شركة التأمين الإسرائيلية المفلسة “فيستو” لإصدار العشرات من خطابات الاعتماد المزيفة

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك التعمير الصيني (رويترز)
بنك التعمير الصيني (رويترز)

رفعت شركة “بورش” الأمريكية لبرامج التأمين دعوى قضائية ضد بنك التعمير الصيني، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، بتهمة تمكين “عملية احتيال واسعة النطاق” تسببت في “خسائر هائلة” “للشركة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

واتهمت شركة “بورش” البنك الصيني بالتآمر مع موظفي شركة التأمين الإسرائيلية المفلسة الآن “فيستو” Vesttoo لإصدار العشرات من خطابات اعتماد إعادة التأمين المزيفة التي ضمنت لشركات التأمين الوصول إلى أموال إعادة التأمين، وفقاً لشكوى أمام محكمة المقاطعة الجنوبية الأمريكية في نيويورك.

وقالت الشركة إن “بورش” ووحدتها، شركة “هومونرز أوف أمريكا للتأمين”، دفعت عشرات الملايين من الدولارات كأقساط التأمين على إعادة التأمين غير الموجودة، حتى تبين في تموز / يوليو 2023 أن بعض خطابات الاعتماد التي تدعم معاملات إعادة التأمين الخاصة بشركة “فيستو” كانت مزيفة.

ولم يستجب بنك التعمير الصينى على الفور لطلب التعليق من رويترز.

وتقدمت “فيستو” بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة العام الماضي بعد اكتشاف استخدام خطابات اعتماد مزيفة على منصتها. وزودت الشركة شركات التأمين بإمكانية الوصول إلى ما يسمى بالأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، وهو شكل بديل لإعادة التأمين. وقد تكون هذه الأوراق المالية مدعومة بضمانات في شكل خطابات اعتماد.

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فريق التحرير

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