أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية بلغت 21.5 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 65% مقارنة بالعام السابق، وفق إفصاح البنك لبورصة دبي اليوم الخميس.

وعزا بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاع الأرباح إلى النمو القوي في الميزانية العمومية، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وساهمت القروض الجديدة المقدمة للشركات بقيمة 70 مليار درهم بتحقيق نمو ملفت بنسبة 18% في أنشطة إقراض الشركات، في حين نمت قروض الأفراد بنسبة 19% مع استمرار نجاح دبي في الحفاظ على مكانتها كمنارة للنمو الاقتصادي.

كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 82 مليار درهم، من ضمنها 30 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وبفضل مكانته الريادية وقدراته المثبتة في مجال تكنولوجيا المعلومات تمكنا من إطلاق تطبيق “ENBD X” للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، الحائز على الجوائز التقديرية، والذي يدمج منصة الثروات الرقمية الخاصة بنا، مما جعله حلاً شاملاً ومتكاملاً للخدمات المصرفية.

الأداء المالي لبنك الإمارات دبي الوطني

صافي دخل الفائدة: 30.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 30%

الدخل غير الممول: 12.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 39%

إجمالي الإيرادات: 43.0 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%

الأرباح: 21.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 65%

مؤشرات رئيسية

نسبة التكاليف للإيرادات: 27.2%

هامش صافي الفائدة: 3.95%

ربحية السهم: 3.32 درهم

العائد على حقوق المساهمين الملموسة: 24.3%

أداء الأعمال

إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات: ارتفع حجم الإقراض إلى مستوى قياسي بمبلغ 18 مليار درهم نمت الودائع بمبلغ 35 مليار درهم ارتفع الدخل بنسبة 31% تم إطلاق تطبيق “ENBD X” و”EI +” للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 40%



الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات: استفادت من شراكتها الإستراتيجية مع مؤسسات كبرى قدمت تمويلات جديدة بقيمة 70 مليار درهم عززت مكانتها الرائدة في السوق



التوقعات

يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يواصل النمو في عام 2024، ويعزز رياسته في المنطقة.