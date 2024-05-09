فريق التحرير by فريق التحرير

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بنك إنكلترا يحافظ على سعر الفائدة عند 5.25%

قرر بنك إنكلترا إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25% وسط مخاوف بشأن التضخم.

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك إنكلترا

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عامًا.

ويعكس هذا القرار استمرار قلق صناع السياسة بشأن ضغوط التضخم، على الرغم من بعض المؤشرات على انحساره.

صوتت غالبية أعضاء اللجنة، سبعة مقابل اثنين، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. بينما أيد العضوان الآخران خفضًا طفيفًا بمقدار ربع نقطة مئوية.

يُشار إلى أنّ هذا الارتفاع في عدد الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة هو مؤشر محتمل على اتجاه مقبل نحو التيسير النقدي في الفترة القادمة.

يأتي قرار بنك إنكلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد أسبوع من قرار مماثل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويعكس كلا القرارين رغبة البنكين المركزيين في الحصول على مزيد من الأدلة على أن التضخم تحت السيطرة قبل الشروع في خفض أسعار الفائدة.

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل كبير خلال العام الماضي، مدفوعًا بعوامل مثل اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. استجابةً لذلك، قام بنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة بشكل متكرر في محاولة لكبح جماح التضخم.

بينما لا يزال بنك إنكلترا حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، تشير بعض المؤشرات إلى أن التضخم قد بدأ في الانحسار.

انخفض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة في شباط/فبراير الماضي لأول مرة منذ ستة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل قد يُشكل ضغوطًا إضافية على التضخم، مما قد يدفع بنك إنكلترا إلى إعادة النظر في موقفه بشأن أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...