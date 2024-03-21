فريق التحرير by فريق التحرير

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بنك إنكلترا يُقرّر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

يُظهر قرار بنك إنكلترا حرصه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، بينما يُشير انخفاض معدل التضخم إلى تحسنٍ نسبي في الظروف الاقتصادية.

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك إنكلترا

قرر بنك إنكلترا الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 5.25%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

ويأتي هذا القرار عقب يوم واحد من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن قرار مماثل.

وصرّح محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، أنّ الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح ببدء خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة. حيث أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني انخفاضًا في معدل التضخم السنوي خلال شهر شباط/فبراير الماضي بأكثر من التوقعات، حيث وصل إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2021.

وعزا بيلي هذا القرار إلى المخاطر التضخمية المتبقية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وأضاف أنّه على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، إلا أن هناك ضغوطًا تصاعدية على أسعار الطاقة والخدمات.

وأشار بيلي إلى أنّ بنك إنكلترا سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية حسب الحاجة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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