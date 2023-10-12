بنك إماراتي يحذر من طرق جديدة للاحتيال

حذر بنك الإمارات دبي الوطني من انتشار رسائل مشبوهة عبر تطبيق الواتساب، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة SMS ومواقع التواصل الاجتماعي. وذلك عبر منشور في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً.

وأشار البنك إلى أن هذه الرسائل المشبوهة قد تحث المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات معينة، أو قد تطلب من مستلميها الضغط على روابط غير معروفة.



ونصح بنك الإمارات دبي الوطني، المستخدمين بتوخي الحذر والامتناع عن الضغط على أي روابط غير معروفة، والتحقق جيداً من صحة الرسائل ومرسلها قبل القيام بأي إجراء أو تنفيذ المطلوب فيه

يحذر بنك الإمارات دبي الوطني من انتشار الرسائل المشبوهة عبر تطبيق الواتساب، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة SMS ومنصات التواصل الاجتماعي. هذه الرسائل المشبوهة قد تحث المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات معينة، أو (cont) https://t.co/1oAvbKoNXO pic.twitter.com/kMdD4a5c45 — Emirates NBD (@EmiratesNBD_AE) October 12, 2023