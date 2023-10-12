فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

بنك إماراتي يحذر من طرق جديدة للاحتيال

أشار البنك إلى أن هذه الرسائل المشبوهة قد تحث المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات معينة

فريق التحرير by فريق التحرير

حذر بنك الإمارات دبي الوطني من انتشار رسائل مشبوهة عبر تطبيق الواتساب، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة SMS ومواقع التواصل الاجتماعي. وذلك عبر منشور في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً.

وأشار البنك إلى أن هذه الرسائل المشبوهة قد تحث المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات معينة، أو قد تطلب من مستلميها الضغط على روابط غير معروفة.


ونصح بنك الإمارات دبي الوطني، المستخدمين بتوخي الحذر والامتناع عن الضغط على أي روابط غير معروفة، والتحقق جيداً من صحة الرسائل ومرسلها قبل القيام بأي إجراء أو تنفيذ المطلوب فيه

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...