الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فروعه في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم، في الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.



تأتي هذه الخطوة كجزء من التطورات المستمرة في القطاع المصرفي السعودي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الخليج.



وفي سياق متصل، تمتلك شركة مبادلة للاستثمار نسبة 60.20% من رأس مال البنك، والذي يتم تداوله حالياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم “بنك أبوظبي التجاري”. يُذكر أن شبكة الفروع الحالية للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة تضم 48 فرعاً.



يُعد بنك أبوظبي التجاري من البنوك الرائدة في دولة الإمارات، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتقدمة للأفراد والشركات. وتشمل هذه الخدمات الخدمات المصرفية الإسلامية، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية الخاصة، والخدمات الاستشارية للشركات، وصرف العملات الأجنبية، وتمويل المشاريع، والاستثمارات الإستراتيجية.



يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز البيئة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

#مجلس_الوزراء: الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 16, 2024