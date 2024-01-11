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بنك أبوظبي الأول يصدر صكوكاً بقيمة 800 مليون دولار

يمثل إصدار بنك أبوظبي الأول أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، كما أنه أول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة لهذا العام.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر بنك أبوظبي الأول صكوكاً بقيمة 800 مليون دولار بأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.

ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، كما أنه أول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة لهذا العام. وتم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، والذي يعتبر أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني للبنك.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بمن فيهم مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك. وقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 أضعاف المبلغ الأولي المستهدف، ما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.

ويعكس إصدار الصكوك مكانة البنك كمزود رائد للخدمات المالية الإسلامية، وكشريك موثوق للمستثمرين حول العالم.

يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيسي مشارك في إصدار هذه الصكوك.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...