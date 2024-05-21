فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربية

بنك أبوظبي الأول يتقدم للاستحواذ على 61% في يابي كريدي التركي

يقترب بنك أبوظبي الأول من إتمام صفقة استحواذ تاريخية على حصة الأغلبية في بنك “يابي كريدي” التركي، مما يعزز مكانته في المنطقة ويساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا.

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك أبوظبي الأول

يتواصل تقدم بنك أبوظبي الأول، في مفاوضاته للاستحواذ على حصة مجموعة كوتش التركية، والتي تبلغ 61.2%، في بنك “يابي كريدي” ومقره إسطنبول.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة المحتملة قد تصل قيمتها إلى نحو ثمانية مليارات دولار، بعد أشهر من المداولات بين الطرفين.

وتتفاوت التوقعات بشأن القيمة النهائية للصفقة، حيث أفادت مصادر أن مجموعة كوتش تسعى للحصول على 8.5 مليار دولار مقابل حصتها، في حين عرض البنك الإماراتي مبلغًا يقارب 7.5 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي بنك أبوظبي الأول لتعزيز تواجده في السوق التركي وتوسيع نطاق أعماله على المستوى الإقليمي.

يُذكر أن بنك أبوظبي الأول قد حقق أداءً قويًا في الربع الأول من العام الحالي، حيث تجاوزت أرباحه الصافية توقعات المحللين لتصل إلى 4.15 مليار درهم (1.13 مليار دولار). كما شهد البنك نموًا ملحوظًا في أرباحه السنوية لعام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 22% لتبلغ 16.4 مليار درهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...