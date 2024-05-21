بنك أبوظبي الأول يتقدم للاستحواذ على 61% في يابي كريدي التركي

يتواصل تقدم بنك أبوظبي الأول، في مفاوضاته للاستحواذ على حصة مجموعة كوتش التركية، والتي تبلغ 61.2%، في بنك “يابي كريدي” ومقره إسطنبول.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة المحتملة قد تصل قيمتها إلى نحو ثمانية مليارات دولار، بعد أشهر من المداولات بين الطرفين.

وتتفاوت التوقعات بشأن القيمة النهائية للصفقة، حيث أفادت مصادر أن مجموعة كوتش تسعى للحصول على 8.5 مليار دولار مقابل حصتها، في حين عرض البنك الإماراتي مبلغًا يقارب 7.5 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي بنك أبوظبي الأول لتعزيز تواجده في السوق التركي وتوسيع نطاق أعماله على المستوى الإقليمي.

يُذكر أن بنك أبوظبي الأول قد حقق أداءً قويًا في الربع الأول من العام الحالي، حيث تجاوزت أرباحه الصافية توقعات المحللين لتصل إلى 4.15 مليار درهم (1.13 مليار دولار). كما شهد البنك نموًا ملحوظًا في أرباحه السنوية لعام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 22% لتبلغ 16.4 مليار درهم.