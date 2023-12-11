بـ 29 ليرة للدولار، أكبر انخفاض في تاريخ الليرة التركية

هوت الليرة التركية اليوم الاثنين إلى مستوى تاريخي عند 29 ليرة للدولار في خضم تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، حيث هبطت قيمة الليرة بنسبة 35% منذ بداية العام الحالي.

تسارعت وتيرة التراجع بعد تخفيف السلطات قبضتها على أسعار الصرف ضمن التحول نحو سياسات اقتصادية تقليدية.

تزامن ذلك مع الكشف عن بيانات الحساب الجاري، والتي أفادت بتسجيل تركيا فائضا في الحساب الجاري في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مدعومة مرة أخرى بعودة السياح.

وفي يوليو الماضي سجلت الليرة التركية انخفاضا وصل لمستوى 26.9 مقابل الدولار

ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51 بالمئة في أكتوبر 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة الليرة بسبب سياسة أردوغان المتمثلة في انخفاض أسعار الفائدة. لكن معدلات التضخم هبطت إلى 38.2 بالمئة بحلول يونيو ولكن من المتوقع أن تشهد ارتفاعا مرة أخرى.

وقد شهدت تركيا في السنوات الأخيرة تبني سياسات اقتصادية غير تقليدية، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أوقف هذا النهج في يونيو/حزيران الماضي، وعين محافظًا جديدًا للبنك المركزي ورفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 40%. يأتي هذا التحول ضمن التحديات التي تواجهها تركيا، والتي تسعى الحكومة إلى التصدي لها من خلال تحسين السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.