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انخفاض ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية

الودائع لدى (المركزي) انخفضت في نوفمبر الماضي لتصل إلى 1.5 مليار دينار (نحو 4.9 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض)

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن بنك الكويت المركزي عن الأرقام المالية لشهر نوفمبر، حيث أظهرت البيانات تراجعًا في عرض النقد وودائع البنوك المحلية، إلى جانب تغيرات في أرصدة الودائع والأصول المصرفية.

وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، شهد النقد الواسع انخفاضًا بنسبة 08.20% خلال نوفمبر، حيث بلغ 39 مليار دينار كويتي.

وكشفت البيانات عن انخفاض ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بالدينار بنسبة 0.9%، وصولًا إلى 355 مليار دينار خلال الشهر نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 19%، لتصل إلى 1.8 مليار دينار، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

من جهة أخرى، ارتفعت موجودات البنوك المحلية بنسبة 0.9% ووصلت إلى 87 مليار دينار، فيما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 10% ووصلت إلى 117 مليار دينار خلال نفس الفترة.

وفي سياق آخر، شهد البنك المركزي انخفاضًا في وديعته بنسبة 114%، حيث بلغت 1.5 مليار دينار، بينما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 0.6% ووصلت إلى 534 مليار دينار.

تعكس هذه الأرقام والتغيرات النقدية والمصرفية تحديات القطاع المالي خلال شهر نوفمبر، وتشير إلى الاتجاهات الرئيسية لأداء البنوك وسياسات النقد الكويتي في هذه الفترة.

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فريق التحرير

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