انخفاض صافي الأصول الأجنبية السعودية إلى 1.6 تريليون ريال في أبريل 2024

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” انخفاضًا في صافي الأصول الأجنبية بنسبة 3.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.589 تريليون ريال (423.40 مليار دولار) في نيسان/أبريل الماضي.

وعلى الرغم من هذا التراجع السنوي، شهدت الأصول الأجنبية السعودية ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق، حيث كانت قد سجلت 1.538 تريليون ريال في أبريل 2023.

وفي سياق متصل، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري مقارنة بشهر آذار/مارس الماضي، حيث كانت قد بلغت 1.628 تريليون ريال (434.08 مليار دولار)، مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 10.6 مليار دولار.

من جهة أخرى، حافظت حيازات البنك المركزي من الذهب على استقرارها عند 1.624 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الأصول الاحتياطية إلى 1.667 تريليون ريال في نيسان/أبريل، مقارنة بـ 1.707 تريليون ريال في الشهر السابق. ومع ذلك، سجلت الأصول الاحتياطية ارتفاعًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 10.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.61 تريليون ريال في نيسان/أبريل الماضي، كما سجل الإقراض للقطاع الخاص نموًا للشهر الرابع على التوالي.

وشهدت أرباح البنوك العاملة في المملكة ارتفاعًا بنسبة 15.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.7 مليار ريال قبل الزكاة والضرائب.

وفيما يتعلق بإنفاق المستهلكين، ارتفع إلى 113.2 مليار ريال في نيسان/أبريل 2024، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، انخفضت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 4% لتصل إلى 45.4 مليار ريال.

وشهدت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 14.8 مليار ريال في نيسان/أبريل 2024.