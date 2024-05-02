الودائع المصرفية في السعودية عند قمة تاريخية.. 2.6 تريليون ريال

ارتفع حجم الودائع المصرفية بالسعودية بنسبة 4.96% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبزيادة قيمتها 122.8 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75) عن قيمتها بنهاية العام 2023.

إجمالي الودائع المصرفية

ووصل إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي في المملكة إلى 2.596 تريليونا ريال، وهو أعلى مستوى تاريخيا لها، مقابل قيمتها في نهاية الربع السابق (الربع الرابع من 2023) والبالغة بنهايته 2.473 تريليون ريال.

ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم الأربعاء “ازادت الودائع تحت الطلب (المجانية) بقيمة 94.78 مليار ريال (زيادة 7.2%) في أول 3 أشهر من عام 2024، والودائع الأخرى شبه النقدية بواقع 48.83 مليار ريال (زادت 16.4%)، فيما انخفضت الودائع الزمنية والادخارية (ذات العائد) بـ 20.82 مليار ريال (انخفاض نسبته 2.4%)، وذلك مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الرابع من عام 2023”.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع المصرفية بالمملكة بنسبة 8.1% بنهاية الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 2.4 تريليون ريال، لتزيد خلال تلك الفترة بواقع 195.49 مليار ريال.

وجاءت الزيادة، نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب والتي تشكل 54.2% ن الودائع بالمملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من 2024 على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 52.72 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.

يذكر أن الائتمان المصرفي بالمملكة بلغ 2.668 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024، ليسجل زيادة نسبتها 10.66% على أساس سنوي حيث كان يبلغ 2.411 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2023، كما زاد بنحو 3.3% عن الربع السابق، عندما بلغ 2.584 تريليون ريال بالربع الأخير من العام الماضي.