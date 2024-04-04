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الودائع الادخارية في المصارف الإماراتية تتجاوز 270 مليار درهم

استحوذ الدرهم على 82% أو ما قيمته 222.01 مليار درهم من الودائع الادخارية، والعملات الأجنبية 18% بقيمة 48.4 مليار درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي في دولة الإمارت، باستثناء الودائع بين البنوك، بنسبة 10.2% بواقع 25 مليار درهم إلى 270.48 مليار درهم بنهاية كانون الثاني / يناير الماضي، مقارنة بنحو 245.54 مليار درهم في يناير 2023، بنمو سنوي 10.2%، وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

واستحوذ الدرهم على 82% أو ما قيمته 222.01 مليار درهم من الودائع الادخارية، والعملات الأجنبية 18% بقيمة 48.4 مليار درهم.

كما ارتفعت الودائع تحت الطلب 86.6 مليار درهم بنسبة 9.5% إلى 1.001 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي، مقابل 914.74 مليار درهم في يناير 2023. وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 720.55 مليار درهم بالعملة المحلية (الدرهم) بحصة تعادل 72%، والعملات الأجنبية بواقع 280.8 مليار درهم بنسبة 28%.

وارتفعت الودائع لأجل بواقع 185.2 مليار درهم بنسبة 30.3% إلى 796.9 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 611.69 مليار درهم في يناير 2023.

واستحوذت العملة المحلية (الدرهم) على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 60% أو ما قيمته 474.88 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40% بقيمة 322.04 مليار درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...