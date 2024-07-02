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الودائع الادخارية في السعودية ترتفع 23.4% لتلامس 890 مليار ريال

حققت الودائع الزمنية والادخارية في المصارف السعودية نمواً شهرياً بنسبة تُقدر بـ 5.6% بزيادة بلغت 47,273 مليار ريال

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لترتفع بنسبة 23.4% بواقع 168,789 مليار ريال إلى 889,558 مليار ريال بنهاية شهر أيار / مايو 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والبالغة نحو 698,436 مليار ريال، وفق بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر مايو 2024.
وشكلت الودائع الزمنية والادخارية نحو 31.5% من إجمالي “عرض النقود بمفهومة الواسع والشامل” والبالغ نحو 2,825 تريليون ريال.

كما حققت الودائع الزمنية والادخارية نمواً شهرياً بنسبة تُقدر بـ 5.6% بزيادة بلغت 47,273 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 842,286 مليار ريال بنهاية شهر نيسان / أبريل من العام الجاري.
كما سجلت الودائع الزمنية والادخارية نمواً منذ بداية العام بنسبة تُقدر بـ 3% بزيادة بلغت نحو 25,237 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 846,321 مليار ريال بنهاية شهر كانون الثاني / يناير 2024.
وقد بلغ المتوسط الشهري للعام الجاري لمستوى الودائع الزمنية والادخارية نحو 855,589 مليار ريال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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