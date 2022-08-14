النقد يفقد مكانته للمرة الأولى كوسيلة الدفع الأكثر استخداماً لدى الأفراد في السعودية

أصدر البنك المركزي السعودي، تقريراً عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال العام 2021، التي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــور والتقدم فــي حصــة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالـي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد؛ وبهــدف الوصــول إلــى نسبة 70% مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول العــام 2025.

وتناول التقرير، نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات في المملكة، والتي أظهرت تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات كافة وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى القطاعات من 44% في عام 2019 إلى 62% في العام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة 94% من إجمالي قيم هذه العمليات.

وأشارت الدراسة إلى أنه – ولأول مرة في المملكة – لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في عام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36% في عام 2019.

ومن ناحية أخرى، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84% لعام 2021، مقارنة بـ 51% في عام 2019، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين، كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

ويقدر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدية والإلكترونية المنفذة في المملكة خلال العام 2021، بما يقارب 11,3 مليار عملية دفع على مستوى جميع القطاعات )أفراد، أعمال، حكومي)، ويستثنى منها عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، حيث شكلت المدفوعات الإلكترونية نسبة 62 في المئة من إجمالي العمليات المنفذة، بما يقارب 7 مليارات عملية دفع. ويقدر إجمالي قيمة عمليات الدفع بـ 15,6 تريليون ريال سعودي، تمثل المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 14,2 تريليون ريال سعودي، وتمثل حصة قطاع الأعمال منها قرابة 80 في المئة من إجمالي قيمة عمليات الدفع للعام 2021.

وذكر البنك المركزي أن التقدم والنمو الكبير والمتسارع للمدفوعات الإلكترونية في المملكة على مستوى كافة القطاعات، مدفوعاً بدرجة أساسية بالتغير في سلوك وأنماط الدفع لدى الأفراد، وبتحولهم نحو سلوك دفع أقل اعتماداً على النقد، هذا التحول في سلوك الأفراد لم يؤثر فقط في زيادة حصة المدفوعات الإلكترونية على مستوى الأفراد ؛ بل أثر أيضاً على سلوك منشآت الأعمال، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عبر تقليل حجم النقد لدى تلك المنشآت، وبالتالي ساهم ذلك في زيادة اعتمادها على وسائل دفع إلكترونية، حيث إن التغير في سلوك الأفراد يؤثر بشكل مباشر على سلوك هذه المنشآت.