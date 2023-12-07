المصرف المركزي.. 3.95 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية سبتمبر

كشف المصرف المركزي الإماراتي عن استمرار النمو الاقتصادي في الدولة، وذلك من خلال ارتفاع إجمالي الأصول والائتمان والودائع المصرفية في سبتمبر الماضي.

وأوضح المركزي أن إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، ارتفع بنسبة 1.3% إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 3.901 تريليون درهم في أغسطس 2023.

وأضاف أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.4% إلى 1.982 مليار درهم في نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 1.953 تريليون درهم في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي الودائع المصرفية سجل نمواً بنسبة 0.7% مرتفعاً من 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.42 تريليون درهم في نهاية سبتمبر.

ولفت المصرف المركزي إلى أن العوامل التي ساهمت في النمو الاقتصادي في الدولة تشمل:

ارتفاع أسعار النفط الخام، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية.

استمرار النمو في قطاعي التجارة والسياحة.

استثمارات الحكومة في البنية التحتية.

وتوقع المصرف المركزي أن يستمر النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام الجاري.