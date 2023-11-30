المصرف القطري المركزي يصدر أذونات خزينة بـ9.5 مليار ريال

ارتفعت أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي إلى 9.5 مليار ريال خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتعتبر أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها قطر لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

وأعلن اليوم المصرف أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.7550 بالمئة.

وجاء في البيان: “500 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8125 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8950 بالمئة”.

وتابع المصرف المركزي: “مليار ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.9525 بالمئة، ومليار ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 6.0000 بالمئة”.

وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر في وقت سابق من الشهر الحالي أذونات بقيمة 6 مليارات ريال، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وفي أواخر أكتوبر الماضي أصدر المصرف المركزي أذون خزانة بنصف مليون ريال استحقت في 26 أكتوبر، بمعدل عائد يقدر بـ 5.7550 في المائة.

وسبق لمصرف قطر المركزي إصدار أذونات خزينة خلال شهر أكتوبر أيضاً بقيمة 1.5 مليار ريال.