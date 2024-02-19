أعلن محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، عن توسع ملحوظ في سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة.



و أشار إلى توقعات بنمو هذا السوق من 7 مليارات دولار في عام 2018 إلى قرابة 43 مليار دولار بحلول عام 2026.



وأفاد القويز، أن دراسة واقع التدريب في القطاع المالي خلال العام 2023 أظهرت نمو حجم القيمة السوقية للتدريب في القطاع من 788 مليون ريال إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026، بينما تشهد أعداد المستهدفين للتدريب والشهادات المهنية ارتفاعاً ملحوظاً إلى أكثر من 130 ألف شخص، كما أظهرت 75% من الجهات استعدادها للاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل الوقود الحقيقي لتطوير القطاع المالي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.



كما أكد خلال اختتام فعاليات “هاكاثون المصرفية المفتوحة 2024” في الرياض، على أهمية هذا التطور الكبير الذي يعكس قبولاً متزايداً لأطر عمل المصرفية المفتوحة ودورها الحاسم في تشكيل مستقبل الخدمات المالية. وأكد على قدرة المصرفية المفتوحة على تعزيز الشفافية، وتحسين تجربة العملاء، وتشجيع المنافسة الفعالة بين المؤسسات المالية.



وأوضح أن هذا النمو الكبير دفع الأكاديمية المالية إلى إطلاق استراتيجية جديدة للأعوام الثلاثة المقبلة. يركز محور هذه الاستراتيجية على تحقيق التميز في تطوير وتعزيز كوادر القطاع المالي، حيث تهدف الأكاديمية إلى أن تكون الخيار الأول لجميع الجهات في هذا القطاع. تسعى الأكاديمية لتوفير منصة لتوطين التدريب المهني وتعزيز المهارات وتطويرها بشكل متسق.



وتتمحور رؤية الأكاديمية حول تقديم تجربة تدريبية متميزة بجودة عالية، من خلال توفير المرافق التدريبية المتطورة لجميع المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها. يتمثل هاكاثون المصرفية المفتوحة في تحقيق هذا التوجه الإستراتيجي الجديد للأكاديمية.



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