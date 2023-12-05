المصارف السعودية تزيد قروضها الشخصية 66 مليار ريال منذ بداية 2023

زادت المصارف السعودية قروضها الشخصية بنسبة 5,6% بواقع 66 مليار ريال إلى 1,231 تريليون ريال منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية تشرين الأول / أكتوبر، ارتفاعاً من 1,165 تريليون ريال بنهاية عام 2022، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 9,1% وبواقع 214 مليار ريال إلى 2,563 تريليون ريال منذ بداية 2023 وحتى نهاية أكتوبر ارتفاعاً من 2,349 تريليون ريال بنهاية 2022.

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في السعودية بنسبة 9% وبواقع 208 مليارات ريال إلى 2,497 تريليون ريال منذ بداية 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي ارتفاعاً من 2,289 تريليون ريال بنهاية 2022.

وارتفعت موجودات المصارف التجارية بنسبة 8,1% وبواقع 295 مليار ريال إلى 3,915 تريليون ريال بنهاية يوليو مقابل 3,620 تريليون ريال بنهاية عام 2022.

وارتفعت ودائع المصارف التجارية بنسبة 8% وبواقع 185 مليار ريال إلى 2,480 تريليون ريال بنهاية يوليو مقابل 2,295 تريليون ريال بنهاية عام 2022.