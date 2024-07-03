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المصارف السعودية تزيد قروضها الشخصية 42 مليار ريال في 5 أشهر

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في السعودية بنسبة 5.4% وبواقع 141 مليار ريال إلى 2,724 تريليون ريال في مايو 2024 مقارنة مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 3.37% بواقع 42 مليار ريال من 1.243 تريليون ريال بنهاية 2023 إلى 1.285 تريليون ريال بنهاية أيار / مايو 2024 وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 0.9% وبواقع 12 مليار ريال من 1,273 تريليون ريال في نيسان / أبريل 2024 إلى 1,285 تريليون ريال في مايو 2024.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.4% وبواقع 141 مليار ريال إلى 2,724 تريليون ريال في مايو 2024 مقارنة مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023.

وتوزعت آجال الائتمان المصرفي كالآتي:

  • طويل الأجل: 1.314 تريليون ريال.
  • متوسط الأجل : 411 مليار ريال.
  • قصير الأجل : 998.2 مليار ريال.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...