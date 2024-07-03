المصارف السعودية تزيد قروضها الشخصية 42 مليار ريال في 5 أشهر

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 3.37% بواقع 42 مليار ريال من 1.243 تريليون ريال بنهاية 2023 إلى 1.285 تريليون ريال بنهاية أيار / مايو 2024 وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 0.9% وبواقع 12 مليار ريال من 1,273 تريليون ريال في نيسان / أبريل 2024 إلى 1,285 تريليون ريال في مايو 2024.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.4% وبواقع 141 مليار ريال إلى 2,724 تريليون ريال في مايو 2024 مقارنة مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023.

وتوزعت آجال الائتمان المصرفي كالآتي:

طويل الأجل: 1.314 تريليون ريال.

متوسط الأجل : 411 مليار ريال.

قصير الأجل : 998.2 مليار ريال.