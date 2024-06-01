المصارف السعودية تزيد قروضها الشخصية 30 مليار ريال في 4 أشهر

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 2.4% بواقع 30 مليار ريال من 1.243 تريليون ريال بنهاية 2023 إلى 1.273 تريليون ريال بنهاية نيسان / أبريل 2024 وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 1.5% وبواقع 2 مليار ريال من 1,271 تريليون ريال في آذار / مارس 2024 إلى 1,273 تريليون ريال في أبريل 2024.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.8% وبواقع 100 مليار ريال إلى 2,683 تريليون ريال في أبريل 2024 مقارنة مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023.

وتوزعت آجال الائتمان المصرفي كالآتي:

طويل الأجل: 1.297 تريليون ريال.

متوسط الأجل : 413.3 مليون ريال.

قصير الأجل : 972.1 مليون ريال.